شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تنقذ شقيقها من الموت فى "ملف سرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت مريم (عائشة بن أحمد) في الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل ملف سري من إنقاذ شقيقها عادل (نبيل عيسى) من الموت المؤكد، فبعد أن تناول عقاقير بها مواد سامة، سرعان ما هاتفت مريم الطبيب، لينقذه في الوقت المناسب وتطمئن على حالته، كما أخبرت والدها هارون المالكي (محسن محيي الدين) أنها لا تريد أن تراه في المنزل، وعادل سوف يغضب لو علم بوجوده، لتستمر علاقتها متوترة مع والدها.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.