شكرا لقرائتكم خبر عن المداح 2 الحلقة 23.. تورط حمادة هلال في جريمة قتل والجنية "ملك" تكشف سر رحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" العديد من المفاجآت الصادمة بعد تورط صابر المداح "حمادة هلال" في جريمة قتل عادل الممسوس من الجن، بعدما وجده مقتولا داخل مكتبه، ليترك حمادة هلال مكتبه ويعود مرة أخرى ليفاجأ باختفاء الجثة من مكتبه.

في الوقت نفسه تدخل رحاب "هبة مجدي" في مشاجرة مع سيدة الأعمال ملك سليمان "سهر الصايغ"، بعد أن كشفت سرها بتورطها في قتل زوجها رجل الأعمال منير الشهاوي، وتقوم بعدها ملك بطردها من الشركة بشكل نهائي.

وتذهب بعدها جميلة ولاء الشريف لزيارة الشيخ عبد الرحمن "أحمد عبد العزيز" الذي تسبب في موت والديها، وتعاتبه على عدم إخبارها بأسباب موت والديها، فيعترف لها بندمه على ذلك؛ لأنه تسبب أيضا في موت زوجته "زينة".

ويتصل صابر بالشيخ عبد الرحمن، ويخبره بأن سبب مقتل عادل هو أبو الخير المسخر من مليكة الجنية، ويخبره صابر أن عادل قبل وفاته أخبره عن الإبل ثم يطلب منه الشيخ عبد الرحمن أن يأتي إليه، وتتحدث ملك مع أبو الخير بشأن المحطة القادمة، ويخبرها بأنه قلق بشأن تمسك صابر بالأرض، ويقف الشيخ عبد الرحمن أمام المرآه ليتطلع في العلامة التي بوجهه ثم تظهر مليكة له على فجأة وتنتهي الحلقة.

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشهد المسلسل أول تعاون بين النجمين أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية فى عالم المسلسلات بعد 20 عاماً من آخر تعاون لهما فى مسلسل "سوق العصر" الذى تم عرضه عام 2001، والذى حقق وقتها نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وهو أول عمل يجمع بين أحمد عبدالعزيز والفنان جمال عبدالناصر منذ التسعينيات وتحديدا منذ آخر عمل جمعهما وهو مسلسل "الفرسان" وقدم عام 1994.

"المداح" يعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.