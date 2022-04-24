شكرا لقرائتكم خبر عن الكوميديا تسيطر على برومو فيلم "زومبى" لـ على ربيع قبل طرحه بعيد الفطر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المنتج أحمد السبكى، الإعلام الرسمي لفيلم "زومبى" بطولة على ربيع، والذى سيتم طرحه بدور عرض السينمات خلال أيام عيد الفطر، وسيطرت الأجواء الكوميدية على البرومو.

ويجسد بطل العمل على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة علي ربيع الذي يقدم مطرب مهرجانات وحمدي الميرغني شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.