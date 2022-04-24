شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 22.. التكفيرى أبو أيوب يغدر بصديقه وزكريا يحقق مع الإرهابى بركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" والتى تحمل اسم "شيخ شينا" بظهور الشيخ التكفيري أبو أيوب (خالد كمال) بعدما قرر التخلص من الشيخ أبو أنس (عمرو القاضى) الذى يختبئ عنده فى المنزل، حيث يذبحه ويتصل بالشيخ عمر (أحمد الرافعى) ويخبره بأن لن يسافر ليبيا وإنما سيظل فى مصر والاستعانة برجال أبو أنس لاستكمال خليته والعمل على مجموعة من العمليات خلال الفترة المقبلة.

يحقق زكريا يونس (كريم عقد العزيز) مع التكفيرى بركات والذى تم القبض عليه فى منزل بحلوان بعد مداهمة المكان لوجود معلومات باختباء الشيخ أبو أيوب هناك، ويواجهه زكريا بأن كل المخططات الخاصة بهم معروفة، وأن القبض عليه فى مكان به أسلحة ومتفجرات كفيل بأن سيحصل على حكم كبير بدون أى تحقيقات، كما أنه يخبره بمعرفه تحركاتهم لتفجير الحسين قبل أبطالها من رجال الأمن.

يخبر زكريا الشيخ بكرات بأنه قبض على الشيخ أبو أيوب واعترف بكل شىء، محاولة منه لجعل بركات يتحدث ويعترف بأى معلومات، وفى نفس الوقت يصر زكريا على الوصول إلى مكان الشيخ أيوب قبل إعادة أوراقه مرة أخره والتخطيط لعمليات إرهابية جديدة

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.