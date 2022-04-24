الموت يفجع سمية الخشاب في والدتها

كتب امير فتحي في الأحد 24 أبريل 2022 03:54 صباحاً - أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب خبر وفاة والدتها وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر حسابها على تويتر، كتبت سمية الخشاب “إنا لله وانا إليه راجعون توفيت الي رحمه الله والدتي الغاليه الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء “.
وقد حرص عدد من النجوم على تعزية سمية الخشاب في وفاة والدتها وكان منهم الفنانة ايتن عامر التي كتبت “خالص التعازى للزميلة سمية الخشاب فى وفاة والدتها ، اللهم ارحمها و اغفر لها و اجعلها من اهل الجنة” والا علامية وفاء الكيلاني التي كتبت “انّا لله وإنّا إليه راجعون والدة #سمية_الخشاب في ذمة الله ، أدعو لها بالرحمة و الغفران وربنا يصبرك يا سمية على فراقها ، خالص التعازي البقاء لله”.
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