ورطة جديدة تواجه بيكيه.. متهم بالخيانة في برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

يبدو أن أزمة تسريبات حول الدور الذي لعبه جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة ورئيس شركة “كوزموس”، من أجل إقامة بطولة السوبر الإسباني في السعودية، لن تكون الأخيرة، حيث تتواصل التسريبات الخاصة ببيكيه مدافع النادي الكتالوني والتي أثارت الكثير من الجدل منذ عدة أيام.

أحدث التسريبات تتعلق بما أحيط بتجديد عقد جيرارد بيكيه مع برشلونة قبل عامين، واتهامه بالخيانة من قبل أحد زملائه في الفريق.

بيكيه كان قد جدد عقده مع برشلونة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 ليمتد حتى 2024، مع زيادة كبيرة في راتبه بجانب المتغيرات والمكافآت.

وقالت صحيفة “ABC” الإسبانية إن بيكيه حصل على 41 مليون يورو بموجب العقد الذي وقعه وقت رئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، وهو ما تسبب في أزمة مع عدد من زملائه في الفريق.

جاء ذلك بعدما تدخل المدافع الإسباني لإقناع زملائه بتخفيض رواتبهم للتخفيف من التداعيات الاقتصادية وقت جائحة كورونا مطلع عام 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيكيه في أحد الأيام وجد كلمة “خائن” مكتوبة على السبورة في غرفة الملابس، كرسالة وجهها له مجهول.

كما زعمت الصحيفة أن علاقة بيكيه مع زملائه متوترة منذ سنوات حتى قبل هذه الواقعة، حيث أنه أُختير كواحد من قادة الفريق في 2018 فقط بفضل الأقدمية وليس الجدارة، ولم يكن شخصية محبوبة في غرفة الملابس.

جدير بالذكر أن بيكيه (35 عاما) نشأ في أكاديمية برشلونة، وانتقل إلى مانشستر يونايتد في 2004، ثم عاد للفريق الكتالوني بعد 4 سنوات.

ومنذ بداية الموسم، شارك المدافع الإسباني المخضرم في 39 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف.