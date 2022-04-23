شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 22.. خطط كريم قاسم تنكشف وريهام حجاج تنتقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل يوتيرن أن خالد (كريم قاسم) هو العقل المدبر لجريمة القتل التى ارتكبها مع يارا (ريهام حجاج)، حيث اتفق سابقًا مع شوقى (محمود حافظ) على إجراء الحادثة، ودرّبه عليها أكثر من مرة، كما اشترى له مقطورة جديدة كى يضمن ولاءه له أمام يارا.

وفى الوقت نفسه يواجه خالد محاولة يارا وزوجته هدى (عبير صبرى)، بعدما أدركتا أنه هو السبب وراء ما حدث لهما، وأنه كان يخدعهما بذكاء، وحاولت يارا خداع خالد عن طريق محاولتها فى الصلح بينه وبين زوجته، ليشعر خالد بأن خطته تسير كما رسمها، ولكنه فى النهاية ما زال غير واثق فى التعامل معهما.



مسلسل يوتيرن

تقابل يارا "ريهام حجاج" خالد "كريم قاسم"، لكنها لم تواجهه بحقيقة التسجيلات التى وقعت فى يد زوجته هدى "عبير صبرى"، والتى تفضح تورطه فى كل الجرائم التى عاشتها يارا.

ويواجه يوسف "أيمن القيسونى" شوقى "محمود حافظ" بتسجيلاته مع خالد "كريم قاسم" ويحكى له قصة تجنيده هو وزوجته على يد خالد؛ من أجل النصب على يارا وزوجته هدى، بداية من عرض الفكرة والتدريب على الحادث.

يُعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يُعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.