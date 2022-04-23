شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 22.. نقل توفيق عبد الحميد إلى العناية المركزة بسبب جحود ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 22 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، بمواجهة يارا ابنة خالتها "ناهد" سامية عاطف، بالخاتم الذى سرقته من غرفتها فى الفيلا خلال حبسها، وتفتش فى "دولابها" فتجد حقائبها وأدواتها.

تذهب هدى "عبير صبرى" إلى يوسف "أيمن القيسونى" لتنفيذ ما اتفقت عليه مع يارا "ريهام حجاج" وتسمعه التسجيلات بصوت خالد "كريم قاسم"، ويشكك يوسف بداية فى التسجيلات إلا أن هدى أقنعته فى النهاية، لكنه يتمسك بوجود علاقة بين خالد ويارا.

يحاول ياسر "محمود حجازى" أن يحول أموال والده "توفيق عبد الحميد" إلى حساباته الشخصية بعد أن سرق أرقام حساباته الشخصية من مكتبه، لكنه يفشل نظرا لإجراءات البنوك الصعبة لتوفير حماية عملائها، لكنه ينجح فى النهاية من خلال الحصول على بيانات أبيه بالسرقة.



يوتيرن

وفى لقاء جمعه بأبيه خيره إما طلاق زوجته نورها أو أن يكتب كل ممتلكاته له وأخوته، ويتحدى والده بأنه سيكمل ما بدأه من البداية، وهنا يطرده أبوه من المستشفى، وبعد أن انتهاء تلك المناقشة يفقد توفيق عبد الحميد الوعى ويسقط على الأرض مغشيا عليه، وينقلوه لغرفة العناية المركزة.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.