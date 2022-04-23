شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تستعيد رونقها وابتسامتها فى أحدث ظهور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة دنيا سمير غانم، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة ظهرت من خلالها وهي تستعيد من خلالها رونقها وابتسامتها من جديد، وسرعان ما حصدت الصورة على تفاعل كبير من قبل متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، بعد نشرها للصورة بدقائق.



دنيا سمير غانم

وسبق وتمنت النجمة دنيا سمير غانم، أمنية عبر حسابها على تويتر، وغردت قائلة: "بتمني يكون عندي مدينة استضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا "سعداء" "آمنين" اللهم احفظهم جميعًا".

دنيا سمير غانم من النجمات اللواتى ارتبطن بالأطفال قبل الكبار، حيث تعلق الأطفال بأعمالها الفنية سواء تمثيل أو غناء، هذا إلى جانب غنائها مع الأطفال في المناسبات الرسمية، جعلها تبدو قريبة منهم للغاية، لذلك كشفت دنيا عن أمنيتها اتجاه الأطفال.

كما سبق أن شاركت دنيا سمير غانم، محبيها ومتابعيها، بصورة عائلية برفقة والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها، وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام لها ولأسرتها: "يا رب ارحمهما واسعدهما".