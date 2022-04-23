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نبيل الحلفاوي يهنئ المسيحيين بـ"سبت النور"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، الأخوة المسيحيين بمناسبة "سبت النور"، الذي يوافق اليوم 23 أبريل الجاري.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه بموقع "تويتر": "كل سنة وإخواتنا المسيحيين طيبين ومصر والعالم بألف خير".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول"، في موسم مسلسلات رمضان 2021.

وشارك في بطولة "القاهرة كابول" النجوم: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، معتز هشام، حسني شتا، خالد كمال، كريم سرور وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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