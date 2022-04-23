نبيل الحلفاوي يهنئ المسيحيين بـ"سبت النور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، الأخوة المسيحيين بمناسبة "سبت النور"، الذي يوافق اليوم 23 أبريل الجاري.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه بموقع "تويتر": "كل سنة وإخواتنا المسيحيين طيبين ومصر والعالم بألف خير".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول"، في موسم مسلسلات رمضان 2021.

وشارك في بطولة "القاهرة كابول" النجوم: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، معتز هشام، حسني شتا، خالد كمال، كريم سرور وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.