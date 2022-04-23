وفاة والدة سمية الخشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت الفنانة سمية الخشاب، مساء اليوم السبت، وفاة والدتها، مطالبة بالدعاء لها بالرحمة.

وكتبت سمية، عبر حسابها بموقع تويتر: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمه الله والدتي الغالية الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء".

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب تغيب عن المشاركة في مسلسلات رمضان 2022، بعدما شاركت العام الماضي في مسلسل "موسى" أمام الفنان محمد رمضان، الفنانة هبة مجدي، الفنان منذر رياحنة، الفنان رياض الخولي، والفنان سيد رجب، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة.