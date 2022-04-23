بايرن ميونخ بطلًا للدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

حقّق بايرن ميونخ فوزًا بنتيجة 3-1 على ضيفه بروسيا دورتموند، ليتوَّج بطلًا للدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي.

ومواصلًا مسيرته التاريخية بالمسابقة، توّج بايرن ميونخ رسميا بلقب الدوري الألماني للمرة رقم 32 في تاريخه.

المباراة التي لعبت، مساء السبت، على ملعب “أليانز أرينا” في الجولة رقم 31 من الدوري الألماني، شهدت إثارة كبيرة بدأها بايرن ميونخ بتسجيله ثنائية في الشوط الأول عبر سيرجي جنابري والبولندي روبرت ليفاندوفسكي بالدقيقتين 15 و34.

ورغم هدف تقليص الفارق الذي أحرزه إيمري كان لصالح دورتموند من ركلة جزاء في الدقيقة 52، لكنه لم يكن كافيا لمنع البايرن رسميا من التتويج باللقب.

هذا وأكد بايرن ميونخ تتويجه رسميا باللقب، عقب تسجيل جمال موسيالا الهدف الثالث للعملاق البافاري في الدقيقة 81.

تتويج بايرن ميونخ للمرة العاشرة تواليا بالبوندسليجا، جعله أول نادٍ في تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى يحقق هذا الإنجاز متخطيا رقم يوفنتوس والذي فاز 9 مرات متتالية بالدوري الإيطالي بين 2012 و2020.

وسيكون هذا اللقب الثاني للعملاق البافاري هذا الموسم، بعدما فاز بالسوبر الألماني في بداية الموسم، كونه ودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، فضلا عن خروجه المبكر من كأس ألمانيا.