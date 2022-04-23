مانشستر سيتي يقسو على واتفورد ويعزز صدارته للدوري الانجليزي

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 10:23 مساءً - تمكن المهاجم جابرييل جيسوس من تسجيل أربعة أهداف ليقود فريقه مانشستر سيتي للفوز 5-1 على واتفورد المتعثر، وتعزيز تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه اليوم السبت.

وفي الوقت الذي سيلعب فيه ليفربول صاحب المركز الثاني مع إيفرتون يوم الأحد، بدأ سيتي المباراة بكل قوة في استاد الاتحاد وتقدم بهدفين من جيسوس بعد مرور أول 24 دقيقة.

وصنع واتفورد فرصة خطيرة نادرة، وقلص المدافع الفرنسي حسن كمارا الفارق وأحرز هدفه الأول في كرة القدم الإنجليزية بعد خمس دقائق.

لكن لاعب الوسط الإسباني رودري أعاد تقدم سيتي بفارق هدفين في الدقيقة 34 عن طريق تسديدة قوية من حافة المنطقة قبل أن يكمل جيسوس أول ثلاثية له في الدوري الإنجليزي عن طريق ركلة جزاء بعد الاستراحة.

وواصل المهاجم البرازيلي التألق وتابع كرة عرضية وسجل هدفه الشخصي الرابع في الدقيقة 53.

وتراجع أداء سيتي بعد ذلك وبدا أنه اكتفى بذلك مع التفكير في مواجهة ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأصبح رصيد سيتي حامل اللقب 80 نقطة من 33 مباراة وبفارق أربع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني الذي خاض 32 مباراة وسيخوض قمة مرسيسايد يوم الأحد، بينما يقبع واتفورد في منطقة الهبوط في المركز 19 وبفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان.

وربما توقع واتفورد الأسوأ منذ ذلك، حيث فاز بيب جوارديولا مدرب سيتي بكل مبارياته العشر أمام هذا المنافس في كل المسابقات، وبتسجيل 42 هدفا مقابل استقبال أربعة أهداف قبل مباراة السبت.

ولم ينتظر سيتي وقتا طويلا حتى سجل هدفا تحت أشعة الشمس القوية في استاد اتحاد، حيث هز جيسوس الشباك بعد كرة عرضية، ليذكر المدرب جوارديولا بما يمكنه فعله، وسط تكهنات حول إمكانية انتقاله إلى أرسنال في الموسم المقبل.

واستحوذ سيتي على الكرة بنسبة أكبر من 83 بالمئة في أول ربع ساعة وسط سيطرة تامة على المباراة، وأضاف هدفا بواسطة جيسوس مستفيدا من تمريرة عرضية من كيفن دي بروين.

وقلص كمارا الفارق بتسديدة قوية، لكن رودري أعاد فارق الهدفين قبل الاستراحة عندما استحوذ على الكرة عند حافة المنطقة وأطلق تسديدة هائلة في الزاوية العليا لحارس واتفورد بن فوستر.

وبدأ سيتي الشوط الثاني بكل قوة وسقط جيسوس أرضا بعد 15 ثانية، وبعد استشارة طويلة مع حكم الفيديو المساعد، تقرر احتساب ركلة جزاء. ونفذ جيسوس الركلة بنجاح لتصبح النتيجة 4-1.

وجاء الهدف الخامس بشكل مألوف، حيث أرسل دي بروين كرة عرضية من الجانب الأيمن وقابلها جيسوس بلمسة واحدة داخل المرمى.