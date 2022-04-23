شاهدوا وسامة شقيق الفنانة المعتزلة “ريهام أيمن” في أول ظهور علني معها.. نُسخة طبق الأصل لن تصدقوا الشبه بينهما!

كتب امير فتحي في السبت 23 أبريل 2022 09:57 مساءً - احتفلت الفنانة المصرية ريهام أيمن مؤخرًا بزفاف شقيقها، وشاركت متابعيها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”.

ريهام أيمن التقطت عدد كبير من الصور مع شقيقها العريس، والذي خطفت وسامته أنظار الفتيات، وتغزلوا به وبوسامته.

الفنانة المصرية تألقت في الحفل بجامبسوت أسود شديد الأناقة، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة مميزة، وتزينت بمكياج كثيف، بينما أطل شقيقها ببذلة أنيقة باللون الأبيض والأسود.

شريف رمزي: «ليس لي علاقة بابتعاد ريهام أيمن عن التمثيل»

من ناحية أخرى، حل الفنان شريف رمزي زوج الفنانة ريهام أيمن، ضيفًا الإعلامية راغدة شلهوب في برنامجها “سابع سما” المذاع عبر شاشة قناة النهار الفضائية وكشف الكثير من أسرار حياته.

أوضح الفنان شريف رمزي أنه اتفق مع زوجته ريهام أيمن على عدم إظهار وجوه أبنائهما على السوشيال ميديا إلا بعد ما يكبرا لتقرير ذلك.

وعن ابتعاد زوجته عن التمثيل قال: “ليس لي علاقة بابتعاد ريهام أيمن عن التمثيل وهذا قرارها للاهتمام بالأطفال وهذا شيء احترمه جدا بها فنادرًا ما توجد أم من الجيل الحالي تهتم بأبنائها”.

وأشار شريف رمزي إلى أنه كان على علاقة بالفنانة روبي زمان قائلًا: “كنت على علاقة بها زمان كنا صغيرين وكان عندي 18 سنة وقتها ومبحبش أتكلم عن بنت كنت مرتبط بها زمان”.

وفي سياق آخر، كان الفنان شريف رمزي شارك متابعيه وجمهوره بنشره صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر خلالها برفقة زوجته الفنانة ريهام أيمن.

وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت على الصورة التي ظهر بها برفقة زوجته على انستجرام وأشاد الكثير من المتابعين بعلاقته مع زوجته وقصة حبهما.

علاقة ريهام أيمن وشريف رمزي

يُذكر أن شريف رمزي تزوج في بداية حياته من منة حسين فهمي، ابنة النجمين حسين فهمي وميرفت أمين، لكن زيجتهما لم تستمر وانتهت بالانفصـال.

تزوج الفنان المصري شريف رمزي للمرة الثانية من الفنانة ريهام أيمن، وأنجب منها ولد وبنت، هما: “رمزي وليليا”.

كما ان ريهام أيمن كانت قد خطبت في بداية حياتها للفنان الشاب عمر حسن يوسف، نجل النجمين حسن يوسف وشمس البارودي، لكن خطوبتهما لم تستمر.

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