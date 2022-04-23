شكرا لقرائتكم خبر عن في بيتنا روبوت 2 الحلقة 22.. هشام جمال يتفق مع شيري عادل ضد منافسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 22 من مسلسل في بيتنا روبوت 2، بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر، والذي يذاع يوميا على قناة الحياة في الساعة السادسة والنصف مساءً، العديد من الأحداث، حيث ذهبت ريتا "شيري عادل" لمنزل يوسف "هشام جمال"، وأبلغته أن سفرها تم إلغاؤه وأنهم يستطيعون عمل اجتماع لمناقشة المشروع الجديد، وأهدته تذكرتين عشاء في مطعم بمناسبة عيد زواجه.

كانت سارة "ليلى أحمد زاهر" منبهرة بشخصية ريتا وأبدت إعجابها ليوسف، وذهبا سويا للمكان المحجوز للاحتفال بعيد زواجهما، وأثناء ذلك دخلت ريتا المنزل وفتح لها لذيذ وعندما سألته على كلمة السر لحجرة يوسف رفض أن يقول لها فطلبت منه أن يقول لزومبا وهي تقول لها، واستطاعت بذلك أن تفتح حجرته، وكررت نفس الموضوع في كلمة سر لاب توب يوسف، ولكن اتصل بها منافس يوسف وأخبرها أن تنقل كل المعلومات.

عاد يوسف وسارة للمنزل؛ بسبب أن سارة تريد أن تدخل دورة المياه، وهو في طريقه وجد لذيذ وعندما سأله عن سبب خروجه أبلغه أن ريتا بالمنزل وهي التي طلبت منه ذلك، وعلم من لذيذ أنها اقتحمت غرفته، وفي مشهد آخر نجد ريتا تسلم الداتا لسامح منافس يوسف وتكتشف أن يوسف قد اتفق معها بأن تعطيه معلومات غير حقيقية وتأخذ منه النقود.

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف، منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين"، وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجأ يوسف وسارة بحملها في أول حلقة، وتظهر معاناة ومشاكل الزواج في فترة الحمل.