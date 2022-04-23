شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده تقدم تعازيها فى والدة سمية الخشاب وتطلب من جمهورها الدعاء لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة فيفي عبده، على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة النجمة سمية الخشاب، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتبت "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة أختي وحبيبتي الفنانة سمية الخشاب. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".



بوست فيفي عبده

وتوفيت منذ قليل والدة الفنانة سمية الخشاب، ومن المقرر دفن جثمانها غدًا بالإسكندرية، ولم يحدد بعد موعد الجنازة ومكان العزاء، وتحرص سمية على عدم الإفصاح عن موعد ومكان تشييع الجنازة، حيث يقتصر على المقربين فقط من الأسرة والأصدقاء.

من ناحية أخرى، خاضت الفنانة سمية الخشاب سباق دراما رمضان الماضى بمسلسل "موسى"، حيث شاركت فى بطولته مع محمد رمضان وعدد كبير من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.