شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 6 الحلقة 22.. أحمد مكى يتحول إلى قرد بسبب السحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوى 6، بجلب الكبير "أحمد مكى" الشيخ عماد "سليمان عيد" لإخراج السحر من الدمية التى أرسلها حزلقوم من الخارج ويحاول الشيخ عماد مع الدمية ولكنه يفشل ثم يقوم بقطعها إلى نصفين ليخرج السحر ويلبس العترة "مصطفى غريب".

ويكتشف الكبير عن أن نجله العترة حرارته مرتفعة ثم يأتى دكتور ربيع "بيومى فؤاد" لمعالجته ولكنه يجده يفعل حركات غريبة ليخرج مسرعًا من الغرفة وينزل العترة ويبلغ الجميع أنه العفريت الذى كان فى الدمية ولبس العترة ولن يخرج من جسمه ويحاول الكبير أن يقبض عليه بالحبل ولكنه يفشل ويتحول إلى قرد.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.