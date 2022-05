شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تجميل تنصف جونى ديب وتكذب أمبير هيرد فى ادعائها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تطور جديد لقضية النجم العالمي جوني ديب والنجمة العالمية أمبير هيرد، التي تتم مناقشتها في المحاكم منذ أكثر من خمسة سنوات منذ انفصالهما في 2016، حيث قررت إحدى شركات التجميل العالمية، تكذيب هيرد وإنصاف ديب في آخر فصل في قضيتهما.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة ميرور الإنجليزي، فإن شركة التجميل كذبت ادعاءات محامية "هيرد" بأنها استخدمت بعض مستحضرات التجميل لإخفاء الضرب الذى تعرضت له من "ديب" اثناء فترة ارتباطهما، حيث أعلنت الشركة أن المساحيق التي تم ذكرها في القضية تم إنتاجها في عام 2017، أي بعد انفصال الثنائي بعدة أشهر وهو ما يكذب صحة ادعائها.

يواجه ديب البالغ من العمر 58 عامًا، حاليًا زوجته السابقة هيرد صاحبة الـ 36 عامًا، في محكمة فيرجينيا في قضية تشهير بقيمة 50 مليون دولار (39 مليون جنيه إسترليني) بعد أن زعم أن اتهاماتها بالإساءة ضده باطلة، وإنه يقاضيها بتهمة التشهير بسبب مقال نشرته عام 2018 في صحيفة واشنطن بوست، والذي يقول محاموه إنه يشير كذبا إلى أنه أساء إليها جسديًا وجنسيًا، حيث إن المقال لا يذكره بالاسم.

زعمت هيرد، التي تزوجت من ديب في عام 2015 وتقدمت بطلب للطلاق بعد عام، أنها استخدمت مجموعة تصحيح ميلاني All In One لتغطية الإصابات المزعومة التي قدمها لها ديب، وهو ما قامت الشركة بنفيه في باين لها.