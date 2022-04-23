حمو بيكا يتحدى الموسيقيين.. “أنا مايكل جاكسون عصري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، مهرجاناً جديداً بعنوان “أنا مايكل جاكسون عصري”، وجاء ذلك بالرغم من رفض نقابة المهن الموسيقية منحه ترخيصاً بمزاولة مهنة الغناء، وإيقافه عن العمل بها.

وقال الموسيقار أحمد رمضان، الذي يشغل منصب سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات صحفية: “نحن لا نمتلك الحق في منع نشر الأعمال الغنائية عبر المواقع الإلكترونية مثل اليوتيوب أو الفايسبوك وغيرهما”.

وأضاف: “لكننا سنلاحقه قانونياً لتعديه على قرارات النقابة ومزاولته مهنة الغناء بالرغم من عدم حصوله على التصريح الذي يسمح له بذلك”.

وتجدر الإشارة إلى أن حمو بيكا، يعيش حالة من الصراع مع نقابة الموسيقيين، بعد أن فشل في الحصول على التصاريح الخاصة بمزاولة مهنة الغناء، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل لساحات القضاء، بعد أن أقام الأول دعاوى قضائية ضد مسؤولين بالنقابة واتهامهم بالرشوة.

وكان بيكا، أخيراً، قد أدلى بتصريحات تلفزيونية له أكد خلالها أنه يُعاني من التنمر والاضطهاد داخل الوسط الفني، وفي حال صدور قرار بمنعه من الغناء خارج مصر أيضاً، فسيكون ذلك حكماً عليه بالموت.