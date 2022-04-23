منذر رياحنة نادم على “الممر”.. حمد الله أن إياد نصار حصل على الدور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان الأردني منذر رياحنة عن ندمه الشديد على الاعتذار عن تقديم دور في فيلم “الممر”، مؤكدًا أنه عندما عُرض عليه الدور كان لديه تصوير في دولة الكويت، لكنه أوضح أن الفنان إياد نصار قد أدى الدور بشكل رائع.

وأضاف منذر رياحنة أثناء حلوله ضيفًا على برنامج “حبر سري” الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر فضائية “القاهرة والناس”، أنه حمد الله أن إياد نصار حصل على هذا الدور، مؤكدًا أنه قدمه أفضل مما كان سيقدمه هو بكثير.

وتابع منذر رياحنة في حديثه: “إياد نصار أستاذي وصديقي وأخي وحبيبي أيضًا، وأدى الدور بشكل رائع، وعندما أنُاديه أمام أي شخص أقول له أستاذ إياد، ولكني في النهاية ندمت على عدم المشاركة في العمل”.

ورد منذر رياحنة على شائعة أنه كان مدمنًا قائلًا: لا بالعكس إطلاقًا لم يحدث هذا، ولم أصرح بهذا الأمر تمامًا، متحدثًا عن حقيقة تعديه بالضرب على أبناء الفنان جورج وسوف، مؤكدًا أنه لم يكن طرفًا في الأزمة هذه مطلقًا، بل كان يُخلّص بين الطرفين فقط، ووقتها كان أبناء جورج وسوف طرفًا منهم.

وعبر منذر رياحنة عن استمرار حزنه على رحيل والده وشقيقته، مؤكدًا أنه لم يمر من هذه المحنة بعد ولا زال عالقًا بها، معتقدًا بأنه لن يتخطاها أبدًا، ووجه لهما رسالة وهو متأثرًا: “وحشتوني”.

فيلم “الممر” من بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق.