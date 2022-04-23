نيللي كريم تنتهي من تصوير فاتن أمل حربي.. “مش مصدقة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة نيللي كريم عن انتهاء تصوير جميع مشاهد مسلسلها «فاتن أمل حربي» والذي يتم عرضه ضمن ماراثون دراما رمضان 2022.

نيللي كريم شاركت جمهورها لقطة من كواليس تصوير آخر يوم في العمل، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ضمت اللقطة المخرج ماندو العدل، الفنان محمد ثروت والطفلتين ريتا ظاظا وفيروز عبدالله، بالإضافة إلى فريق التصوير.

علقت نيللي كريم على اللقطة قائلة: “الحمد والشكر ليك يا رب، فركش فاتن أمل حربي أشكر كل الناس اللي تعبت كانت أيام حلوة رغم صعوبتها أحلى فريق عمل، لحد دلوقتي مش مصدقة أن خلاص”.

وكانت آخر حلقة تم عرضها من المسلسل قد شهدت بعض التطورات أبرزها وصول “فاتن” إلى اسم الشخص الذي كان قد أرسل لها مبلغًا ماليًا كبيرًا على سبيل الرشوة، كما ساعدها “شفيع” لها حتى تكتشف السر وراء هذا طلبه الغريب.

ولم تحصل “فاتن” على أي شيء من طليقها سواء نفقة أو مصاريف لتعليم بناتها، وذلك عقب مرور عام كامل على انفصالهما.

مسلسل “فاتن أمل حربي” يأتي من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، محمد ثروت، هالة صدقي، فادية عبد الغني ومن تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج ماندو العدل ومن إنتاج العدل جروب.