الموت يفجع سمية الخشاب بوالدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة سمية الخشاب وفاة والدتها ولم تذكر سبب الوفاة، كما لم تعلن حتى اللحظة موعد ومكان مراسم تشييع جثمان الفقيدة وهل ستدفن بمقابر العائلة في مدينة الإسكندرية، أم في مدينة القاهرة.

وأعلنت سمية خبر الوفاة عبر حسابها بموقع تويتر عبر تغريدة مقتضبة قالت فيها: إنا لله وانا إليه راجعون توفيت الي رحمه الله والدتي الغالية الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء.

وسبق أن احتفلت سمية الخشاب بيوم الأم بتوجيه رسالة مؤثرة للراحلة قالت فيها: كل سنة وأنتِ طيبة يا أغلى ما في حياتي يا حبيبة روحي وقلبي يا ست الحبايب يا أمي”.