شكرا لقرائتكم خبر عن من الغرور للضعف.. إشادات واسعة بأداء آسر ياسين فى مشهد المحاكمة بمسلسل سوتس بالعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان آسر ياسين تألقه في تقديم شخصية "زين ثابت" في مسلسل سوتس بالعربي، المحامي الذكي المغرور الذي يجد دوما حلولًا لا يتوقعها أحد لكل القضايا.

لكن يختلف الأمر في الحلقات الأخيرة، حيث تستمر محاولات "آدم منصور" الذي يجسده أحمد داود في إنقاذ زين ثابت من الشطب من نقابة المحامين، بسبب اتهامه بإخفاء وثيقة مهمّة في إحدى القضايا القديمة.

إشادات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي توالت على مشهد اعتراف زين بتعمّد إخفاء ضعفه وظهوره دوما بمظهر المغرور، وذلك بعد إصرار فريدة المسيري التي تجسدها صبا مبارك على الحديث عن ذلك أثناء محاكمته، لكي تكشف لهم الجانب الإنساني بداخله وتساعده أمام القاضي، لكن زين يتأثر بشدة على غير العادة ويرد بجملته الشهيرة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "لو شافوك ضعيف مش هيرحموك".

مسلسل "سوتس بالعربي" بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود وتارا عماد. من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني. والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.