وفاة والدة سمية الخشاب ودفن جثمانها غدًا بالإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل والدة الفنانة سمية الخشاب، ومن المقرر دفن جثمانها غدًا بالإسكندرية، ولم يحدد بعد موعد الجنازة ومكان العزاء، وتحرص سمية على عدم الإفصاح عن موعد ومكان تشييع الجنازة، حيث يقتصر على المقربين فقط من الأسرة والأصدقاء.

من ناحية أخرى، خاضت الفنانة سمية الخشاب سباق دراما رمضان الماضى بمسلسل "موسى"، حيث شاركت فى بطولته مع محمد رمضان وعدد كبير من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.