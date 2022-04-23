شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأفلام السعودية المشاركة فى مهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان مالمو عن الأفلام السعودية المشاركة في برنامج ضيف الشرف، حيث أعلن المهرجان برئاسة محمد قبلاوى عن اختيار المهرجان للسينما السعودية كضيف شرف وهي كالتالي.





الأفلام الطويلة

أربعون عامًا وليلة – إخراج محمد الهليل

حد الطار – إخراج عبد العزيز الشلاحي

الرحلة – إخراج كيبون شيزونو (إنتاج سعودي ياباني مشترك)

شمس المعارف – إخراج فارس قدس

الطريق 10 – إخراج عمر نعيم





الأفلام القصيرة

أم السعف والليف – إخراج هلا الحيد (إنتاج سعودي أمريكي مشترك)

حواس – إخراج خالد زيدان

زوال – إخراج مجتبى سعيد (إنتاج سعودي ألماني فرنسي مشترك)

سعف – إخراج وجدان المرزوق

شمس 89 – إخراج منصور البدران

الطائر الصغير – إخراج خالد فهد

نور شمس – إخراج فايزة أمبة

بالإضافة للأفلام المشاركة في البرنامج الرسمي للمهرجان

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

جنون – إخراج معن عبد الرحمن وياسر عبد الرحمن

مسابقة الأفلام القصيرة

تلفون خربان – إخراج رغد البرقي

ديار حسمى – إخراج فهد فايز

ليالي عربية

قوارير – إخراج نوره المولد ورغيد النهدي ورُبى خفاجي ونور الأمير وفاطمة الحازمي

ويعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر في أوروبا، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه.