شكرا لقرائتكم خبر عن السينما السعودية ضيف شرف مهرجان مالمو فى دورته الـ 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن اختيار السينما السعودية لتكون ضيف شرف الدورة الثانية عشرة للمهرجان، والمقامة في الفترة 4-9 مايو 2022، عبر برنامج حافل سيكون الأول من نوعه، بما سيلقيه من ضوء على صناعة السينما في المملكة بمختلف روافدها

برنامج ضيف الشرف سيتضمن عرض خمسة أفلام روائية طويلة وسبعة أفلام قصيرة تمثّل أبرز الاتجاهات في السينما السعودية، إلى جانب ندوة بعنوان "تقديم هيئة الأفلام السعودية"، ومعرض صور فوتوغرافية من أنحاء المملكة، إلى جانب برنامج تدريبي مكثف بعنوان "جسر المواهب"، يضاف إلى الحضور المعتاد للأفلام والسينمائيين السعوديين في مسابقات المهرجان الرسمية ولجان تحكيمه والمشروعات المشاركة في برنامج دعم أيام مالمو لصناعة السينما.

وسيختتم برنامج ضيف الشرف بإقامة ليلة فنية متكاملة، تحييها أوركسترا دار العود الموسيقية، سيحضرها ضيوف المهرجان من صناع السينما في العالم العربي ودول الشمال

وقال مؤسس ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية محمد قبلاوي عن البرنامج قائلًا: "على مدار الشهور الماضية عملنا بشكل مكثف مع هيئة الأفلام للخروج بهذا البرنامج الفريد الذي يحتفي بالحراك السينمائي السعودي. وإذا كنا نفخر بكوننا أكبر مهرجان مخصص للسينما العربية خارج العالم العربي، فإن الاحتفاء بما تحققه السينما السعودية من حراك ملموس لا بد وأن يخرج في أفضل صورة ممكنة، في برنامج نقدم من خلالها السينما السعودية لجمهور السويد ودول الشمال، ونمد جسور تواصل بين صناع الأفلام في المملكة وأقرانهم في الجانب الآخر من العالم".

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبد الله آل عياف القحطاني عن برنامج ضيف الشرف : "تواجدنا اليوم في مهرجان مالمو السينمائي 2022 مواصلة لحضور السينما السعودية على المنصات العالمية سعيًا لبناء شراكات تسهم في رحلة بناء هذا القطاع.

كما تمثل مهرجانات الأفلام الدولية مساحة لإبراز المواهب السعودية واستقطاب الكفاءات العالمية في مجال صناعة الأفلام، خاصة بعد النقلة الكبيرة في بيئة صناعة الأفلام في المملكة عبر منظومة حكومية داعمة ومحفزة للصناعة وتنوع جغرافي كبير يُمكّن مختلف مشاريع الانتاج.