شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين يقدم أفضل أدواره فى suits وينال إشادات واسعة بـشخصية قدرى الزيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الفنان محمد شاهين أن يلفت النظر له بشكل كبير في الموسم الرمضانى الحالي، وذلك من خلال شخصية المحامى "قدرى الزيات"، ضمن أحداث مسلسل suits سوتس بالعربى، بطولة النجوم آسر ياسن واحمد داود وصبا مبارك، ومن إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى،وعقب عرض 21 حلقة، أجمهع النقاد ورواد السوشيال ميديا أن شاهين يقدم أفضل أدةاره على الاطلاق، خاصة أن شاهين يقدم أداء سلس ومميز، وممسك بالشخصية بشكل رائع .





شاهين قدم شخصية قدرى بشكل مميز للغاية حتى وصل الأمر أن الجمهور ينتظر ظهرو قدرى الزيات، بسبب خفة ظله وايماءاته وحركاته وطريقه كلامه الكوميدية بشكل لطيف ولذيذ، بالإضافة إلى أن شخصية قدرى الزيات تتمتع بعبقرية أخرى، وهى في المقام الأول أنه مدير شاطر، ولكن ما يزعجه أن شطارته لا تقدر من قبيل المحيطين وتحديداً زين ثابت – آسر ياسين منافسه الأول ، أما الشئ الأخر إنسانية قدرى الزيات في التعامل مع أصدقائه وقلبه الذى يشعر بطيبه مختلفة عن المحيطين، كما انه لا يرغب في إيذاء أحد.

وخلال حوار شاهين مع الخليج 365، أكد أن مسلسل سوتس بالعربى من أهم الاعمال الحالية، خاصة أنه عالم جديد وشخصية جديدة يقدمها في مسيرته الفنية، لافتاً إلى ان شخصية قدرى الزيات هي شخصية بسيطة في محتواها ليس طالباً إلى "التقدير" في العمل الذى يقدمه، لاسيما أنه أحد أهم العناصر في مكتب المسيرى زيدان، مشيراً إلى أن شخصية قدرى تحتوى على رسائل مهمة ابرزها أن هناك "مدراء" يتعاملون مع موظفيهم بشكل غير لائق رغم "شطارتهم" ودائما هؤلاء المدراء لا يتعاملون بفئة الكفاءة، مع العلم أن قدرى شكل مهذب وشاطر في عمله .