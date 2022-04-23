إضافة الملح الى البصل أثناء طهوه خطوة ضرورية.. اليكم الأسباب!

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 07:15 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 23 - أبريل - 2022 7:42 مساءً

من بين المكونات الغذائية التي نجدها في المطبخ، البصل، بلا شك، يتربع على رأس القائمة، الى جانب الثوم والليمون.

هذا الخضار الجذري يضيف نكهته غير القابلة للاستبدال الى مجموعة متنوعة من الأطباق.

وهناك طرائق مختلفة لتقطيع البصل، وبالطبع طرائق مختلفة لطهوه.

غير أن غالبية الوصفات تبدأ بطهو البصل بالطريقة عينها: تقطيعه ثم وضعه في نوع من الدهون كزيت الزيتون قيل المتابعة بخطوات أخرى.

اضافة الملح الى البصل يُخرج “ماويته”

ان وضع البصل في اي نوع من الدهون طريقة للطهو تعتمد على وضع البصل على درجة حرارة منخفضة او متوسطة لإصدار بعض من ماويته. وان كنت لا تضيف الملح الى البصل أثناء الطهو، فعليك البدء بهذه الخطوة.

وفق معلومات خبراء، ان اضافة الملح الى البصل بعد وضعه في مقلاة حامية هي خطوة ضرورية، اذ اشار موقع the splendid table، ان هذه الطريقة هي ما يخرج الرطوبة او الماوية من البصل.

اذ عندما يفرز البصل سوائله، يؤدي ذلك الى طهوه بطريقة أسرع، وامتزاجه مع مكونات الوصفة بطريقة أفضل.

ويذكر الموقع انه اذا كان الهدف تحميص البصل او اعطاءه لونا بنيا، فإن اضافة الملح سيسرّع العملية.