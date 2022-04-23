إيلون ماسك يسخر من جسم بيل غيتس برمز تعبيري مثير للجدل (صورة)

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 23 - أبريل - 2022 6:28 مساءً

بتغريدة مثيرة للجدل، شبّه رئيس شركة تسلا “إيلون ماسك” مؤسس شركة مايكروسوفت “بيل غيتس” برجل حامل.

اذ نشر ماسك صورة لبيل غيتس ببطن منتفخ والى جانبه “رجل حامل” وهو الرمز التعبيري الذي اطلقته شركة أبل وأحدث ضجة كبيرة منذ أشهر.

ماسك الرجل الأغنى في العالم والرئيس التنفيذي لشركة السيارات الاميركية أحدث ضجة على موقع تويتر بهذه التغريدة التي حازت على أكثر من ٧٠٠ ألف اعجاب و٣٧ ألف تعليق حتى الساعة.

المزحة “منخفضة المستوى” قد تثير غضب القائمين على تويتر الغاضبين أصلا من محاولة ماسك المتواصلة لشراء الشركة، بعدما قال إنه سيتخذ موقفًا متشددا في دعم حرية التعبير.

والرجل الحامل مخصص للأشخاص المتحولين جنسيا.. ويصر ماسك باستمرار أنه لا يحمل أي نية سيئة ضد مجتمع الميم.

وقد احتج كثيرون على تغريدات سابقة لماسك يسخر فيها من مواضيع تخص فئة من مجتمع الميم، واتهموه بالترانسفوبيا او رهاب المتحولين جنسيا، بالاضافة الى التنمر.

وانقسم المعلقون على تغريدة أغنى رجل في العالم بحق زميله الملياردير بين مجموعة رأتها تغريدة طريفة، وأخرى اعتبرتها مهينة وغير لائقة.

اذ كتب أحد المعلقين: “هل قام بمهاجمتك أولا؟ اني احاول ان أجد السبب وراء هذه التغريدة”.

وقد يعود سبب هذه التغريدة الى تصريحات ادلى بها بيل غيتس في وقت سابق، اذا ان ثالث أغنى رجل في العالم بعد ماسك وجيف بيزوس، أبلغ بلومبرغ أن “أيلون لديه أطنان من الاموال، فلا أهتم اذا كانت حصته من البيتكوين ستزيد او تنخفض” .