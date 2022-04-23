لن تتوقع من هو نجل الفنانة حنان سليمان!.. ممثل شهير دخل التمثيل من أوسع أبوابه

كتب امير فتحي في السبت 23 أبريل 2022 06:56 مساءً - أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم وأجدادهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم، الذين ظهروا على الساحة الفنّية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

وهذا ما تم كشفه مؤخرًا، وفوجئ به عدد كبير من الجمهور، حيث قامت حنان سليمان بالكشف مؤخراً عن ابنها الشاب

ونشرت حنان سليمان صورة لابنها الأكبر يحيى فودة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك“، وعلّقت على الصورة قائلة ” حبيبي وأول فرحة في حياتي”، وتفاعل الجمهور بصورة كبيرة مع الصورة، وأبدوا إعجابهم الشديد بإبنها الممثل الشاب الذي يشبهها كثيراً.

كان قد شارك يحيى فودة ابن حنان سليمان في عدد من الأعمال الفنّية من بينها “كرم الكينج” و”تفاحة آدم”، “الآنسة فرح 2″، وغيرها

حنان سليمان: توحدت مع شخصية الأم في «مكتوب عليا» بكل تفاصيلها

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة الكبيرة حنان سليمان، خلال أحداث «مسلسل مكتوب عليا»، والذي يعرض على شاشة «dmc»، حيث تجسد والدة الفنان أكرم حسني، وأعربت الفنانة عن سعادتها بتقديم شخصية الأم في المسلسل، مشيرة إلى أنها تقدم شخصية كوميدية تشبه كل أم مصرية في كل تفاصيلها وعلاقتها بأبنائها.

وأضافت أن المخرج خالد الحلفاوي دائما يرشحها لأدوار بعيدة تمامًا عن العتاد، ولذلك توافق على التعامل معه دون قراءة السيناريو، لثقتها الكاملة في اختياراته، واشارت أنها كانت متشوقة لتقديم دور كوميدي حتى تثير دهشة المتلقي.

وتابعت حنان أنها عندما بدأت التصوير توحدت مع الشخصية، وشعرت أنها والدة أكرم حسني وهلا رشدي وهنا زهران بشكل حقيقي وواقعي، موضحة أن العلاقة بينهم وبين الناس كانت تستفزها وتثير غضبها بصورة حقيقية. اكدت حنان أن العمل الكوميدي أصعب من التراجيدي لأنها تحتاج لخيال واسع وسرعة بديهة.

«مكتوب عليا»، من بطولة النجم أكرم حسني، ويشاركه البطولة عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

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