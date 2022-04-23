كتب امير فتحي في السبت 23 أبريل 2022 06:56 مساءً - وجهت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” رسالة مؤثرة عبر حسابها على إنستجرام إلى والديها الراحلين الفنان ” سمير غانم ” والفنانة ” دلال عبد العزيز ” .
فنشرت إيمي سمير غانم صورة تجمع سمير غانم بدلال عبد العزيز وكتبت في تعليقها عليها : ” محتاجاكوا قوي، شكلها كده الدنيا مش هتكون فيها أيام حلوه من غيركوا ” .
وتابعت : ” نفسي اشوف بس ضحكتك يا بابي أو مامي تديني قوة علي مشاكل الحياة ومسؤليتها .. حقيقي أنا ولا حاجة من غيركوا ” .
واختتمت إيمي منشورها قائلة : ” الحمد لله علي قدر ربنا وربنا يرحم يارب كل أم وأب بناتهم محتاجينهم زي دلوقتي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر إيمي سمير غانم لوالديها : ” محتاجاكوا قوي .. أنا ولا حاجة من غيركوا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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