إيمي سمير غانم لوالديها : ” محتاجاكوا قوي .. أنا ولا حاجة من غيركوا “

كتب امير فتحي في السبت 23 أبريل 2022 06:56 مساءً - وجهت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” رسالة مؤثرة عبر حسابها على إنستجرام إلى والديها الراحلين الفنان ” سمير غانم ” والفنانة ” دلال عبد العزيز ” .

فنشرت إيمي سمير غانم صورة تجمع سمير غانم بدلال عبد العزيز وكتبت في تعليقها عليها : ” محتاجاكوا قوي، شكلها كده الدنيا مش هتكون فيها أيام حلوه من غيركوا ” .

وتابعت : ” نفسي اشوف بس ضحكتك يا بابي أو مامي تديني قوة علي مشاكل الحياة ومسؤليتها .. حقيقي أنا ولا حاجة من غيركوا ” .

واختتمت إيمي منشورها قائلة : ” الحمد لله علي قدر ربنا وربنا يرحم يارب كل أم وأب بناتهم محتاجينهم زي دلوقتي ” .