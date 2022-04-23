شكرا لقرائتكم خبر عن بعد السعودية والكويت.. منع Doctor Strange فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صفحة سينما أي ماكس في مصر عن عدم عرض الجزء الثاني من Doctor Strange وذلك بعدما منعته السعودية والكويت، لمخالفته القيم المجتمعية.

وكان من المقرر أن يطرح في 6 مايو المقبل وفقًا لتقرير سابق نشره على موقع "Hollywood reporter"، فإن الفيلم الجديد Doctor Strange in the Multiverse of Madness هو الجزء الثاني من فيلم Doctor Strange الذى طرح في عام 2016، ولكن وجود شخصية غير سوية منع عرض الفيلم.





وتدور أحداث فيلم "doctor strange" حول شخصية الطبيب "ستيفين سترينج" الذى يفقد مهنته بعد حادث سيارة مروع وتقوم إحدى الساحرات برعايته وتعليمه فنون سحرية يستخدمها بعد ذلك للدفاع عن العالم، ويشارك فى بطولته إلى جانب بندكت كومبرباتش كل من راشيل ماك أدمز وبيندكت ونج وتيلدا سوينتون ومادس ميكلسن وسكوت آدكنز، ومن تأليف وإخراج سكوت ديريكسن.

ويعود الممثل العالمى بينيدكت كامبرباتش، في الجزء الجديد من السلسلة باعتباره الساحر الأعلى بعد ظهوره في 2016، ومن المتوقع ايضاً ان يعيد وونج وشيويتل إيجيوفور لدورهما في الفيلم الأصلي، لمواجهة الأعداء الجدد في العالم الأخر، ومن ضمن الأفلام التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، فيلم Thor: Love