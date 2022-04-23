شكرا لقرائتكم خبر عن درة فى فوتوسيشن بالحجاب: لحظة السلام الداخلى حين ترى فى العتمة نور الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة التونسية درة، مرتدية الحجاب فى أحدث جلسة تصوير "فوتوسيشن"، مشيرة إلى أنها تريد السلام الداخلي الذي يكون دون مدد من أحد بل من الله يُسكب في القلب، وذلك بعد عدة أيام من أدائها مناسك العمرة في الأراضي المقدسة.

ونشرت درة، صورتين لها عبر حسابها على تويتر، صحبتها بتعليق: "إني أريد السلام، السلام الداخلي الذي يكون دون مدد من أحد بل من الله يُسكب في القلب"، مضيفة: "لحظة السلام الداخلي، حين ترى في العتمة نور الله وتشعر أن في إغماض جفنيك احتضان لجميع متاعبك، وأن رحمة الله هي كل ما تحتاجه".



درة عبر تويتر

ومنذ أيام، أدت النجمة التونسية درة، مناسك عمرة شهر رمضان، فى المسجد الحرام بالأراضي المقدسة، حيث نشرت عدة صور لها أمام الكعبة المشرفة، وذلك بعد غيابها عن سباق موسم دراما رمضان 2022، وظهرت درة فى الصور وهي مرتدية ملابس الإحرام البيضاء وفى صور أخرى مع بعض الأصدقاء.

يذكر أن درة، بدأت مشوارها الفني في مصر عام 2007 بظهورها فى دور صغير بفيلم "هي فوضى" مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، إلا أنها لم تحصل على الكثير من الوقت لتنطلق بقوة في السينما إذ قدمت في نفس العام بعد ذلك البطولة النسائية أمام حمادة هلال في فيلم الحب كدة"، وفى العام التالى قدمت البطولة النسائية أيضاً أمام هانى سلامة في فيلم "الأولة فى الغرام"، وبعدها توالت مشاركاتها الفنية.



الفنانة درة