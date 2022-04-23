شكرا لقرائتكم خبر عن صيام وتصوير.. مسلسلات ينتهى تصويرها فى الأيام الأخيرة من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش صناع الدراما التليفزيونية حالة من الإرهاق والتعب ما بين صيام شهر رمضان وما بين التصوير الذى يستمر طوال اليوم وسط إرهاق ومشقة، ورغم الاقتراب من نهاية الشهر الكريم إلا أن هناك أعمال مازالت مستمرة في التصوير وأخرى انتهت، واليوم السابع يرصد ذلك .



الكبير اوى 6

بعد مرور 20 يوم في شهر رمضان الكريم، انتهيت 4 مسلسلات تليفزيونية فقط من التصوير كان الأول مع مسلسل "الكبير أوى 6"، حيث انتهى النجم أحمد مكى وأسرة المسلسل من التصوير العمل يوم الخميس الماضى، وذلك بعد فترة تصوير استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر، حيث احتفل فريق العمل بتصوير آخر مشهد وكذلك النجاح الكبير الذى يحققه المسلسل، واحضروا تورتة وتم تقطيعها والتقاط الصور التذكارية.



ملف سرى

كما انتهى صناع مسلسل "ملف سرى" للنجم هانى سلامة من التصوير يوم الثلاثاء الماضى، حيث كشف الكاتب محمود حجاج انتهاء آخر مشاهد مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة، قائلا: "الحمد لله فركش ملف سري.. تجربة مهمة أتعلمت منها كتير.. بشكر كل فرد اجتهد وتعب وكان أمين على العمل.. بفضلكم أنتوا ربنا كتبلنا النجاح ويا رب المسلسل يعجبكم للنهاية".



جزيرة غمام

أما العمل الثالث الذى انتهى تصويره مساء الخميس الماضى، هو مسلسل "جزيرة غمام"، حيث احتفل الكاتب عبد الرحيم كمال، بانتهاء التصوير بنشر صورة ظهر فيها كل من رياض الخولي، وفتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وأحمد أمين، ومحمد جمعة، وهاجر الشرنوبي، وأحمد ماجد، ووفاء عامر، وميار الغيطي، وعلق قائلا: "شكرًا لكل الأساتذة اللي اتشرفت واشتغلت معهم.. اتشرفت بيكم وفخور بيكم جدًا شكرًا.. شركة سينرجي الإنتاج.. الأستاذ المخرج حسين المنباوي.. ومهندس الديكور.. والمونتاج.. والصوت والموسيقى والملابس.. ومساعدو الإخراج.. وفريق الإنتاج المحترف.. والأستاذ المخرج إسلام خيري.. ومصحح اللهجة.. والشعر والتتر والموسيقى.. إبراهيم عبد الفتاح.. شادي مؤنس.. وصوت مصر علي الحجار".

وتابع: "آسف لو نسيت حد.. وشكرًا كل الأساتذة الكبار اللي قدموا العمل من السادة والسيدات الممثلين.. من الكبار اللامعين إلى الاطفال الممتلئين بالنور.. شكرًا ليكم.. أهل جزيرة غمام.. والشكر موصول للسادة الجمهور".



احلام سعيدة

أما العمل الرابع هو مسلسل "أحلام سعيدة" للنجمة الكبيرة يسرا، حيث انتهى تصوير العمل مساء الخميس الماضى، وذلك بعد فترة تصوير استغرقت ما يقرب من 4 أشهر، والمسلسل من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.