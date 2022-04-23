هنادي مهنا تفاجئ الجميع بأول صورة لها وهي حامل.. شاهد كيف تبدو!

كتب امير فتحي في السبت 23 أبريل 2022 05:47 مساءً - أثارت الفنانة المصرية هنادي مهنا، العديد من التساؤلات حول حقيقة حملها وذلك بسبب صورة قامت بنشرها مؤخرًا عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

هنادي مهنا، ظهرت في الصورة وهي تمسك بطنها، من كواليس “مسلسل مكتوب عليا”، وعلقت عليها قائلة: ” Baby Setto ، مكتوب عليا”.

وعلّق آحد المتابعين: “أتوقع حامل حقيقي”، وقالت متابعة: مبروك انتي حامل؟ وكتب آخر: “ايه الحلاوة دي يا ستو أنا”.

هنادي مهنا تتحدث عن خسارتها لوزنها

من ناحية أخرى، تحدثت الفنانة هنادي مهنا عن شعورها عند رؤية صورها قبل خسارتها للوزن، وبالأخص صور زفافها.

قالت هنادي مهنا خلال حلولها ضيفة على برنامج Gossips.: “أبكي عندما أشاهد صوري قبل فقدان الوزن، أشعر أني أنظر لـ(جاموسة)، كان أمر بـشع لا أعلم كيف فعلت ذلك بنفسي.

يُذكر أن هنادي مهنا تحدثت من قبل عن رحلتها مع فقدان الوزن، قائلة: إنها اختــ فت عن الأضواء منذ نهاية عام 2020 ولم تظهر مرة آخرى إلا خلال نهاية صيف 2021، مشيرة إلى أنها فعلت الكثير من الأشياء لتفقد وزنها.

هنادي مهنا في “مكتوب عليا” رمضان 2022

وتخوض الفنانة هنادي مهنا تجربة الدراما الكوميدية لأول مرة في مسيرتها الفنّية من خلال «مسلسل مكتوب عليا»، الذي تشارك في بطولته بجانب أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، وعدد أخر من النجوم.

وقالت هنادي مهنا في حوار أجرته مؤخرًا مع الإعلامية دانا مدحت ببرنامج “دراما مصر” أن التجانس بينها وبين أكرم كبيرة، مؤكدة: “أكرم من ألذ الناس اللي قابلتهم” وكسبته كأخ وصديق و”محظوظة إن اشتغلت معاه”.

وأشارت الفنانة الشابة خلال اللقاء إلى أن أكثر شيء أثر في جمهورها هو أغنية «ستو أنا» وبحبها جدًا.

وتجسد هنادي مهنا في “مسلسل مكتوب عليا” دورًا يتمثل في فتاة جذابة عاطفية، تعمل لدى أحد البنوك تقع في حب البطل “جلجل” الذي يجسده الفنان أكرم حسني بعد محاولاته للفت انتباهها، ضمن إطار درامي كوميدي

مسلسل “مكتوب عليا” يُعرض حاليًا خلال شهر رمضان 2022، وهو من تأليف إيهاب بليبل، إنتاج كريم أبو ذكري، إخراج خالد الحلفاوي، وبطولة أكرم حسني، آيتن عامر، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، هلا رشدي والطفلة هنا زهران.

يُشار إلى أن هنادي مهنا يعرض لها في دور العرض السينمائية فيلم “تماسيح النيل” من بطولة مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوي، كريم عفيفي، هنادي مهنا، ويزو، بيومي فؤاد، محمد ثروت، تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبد العزيز.

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