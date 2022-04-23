حنان ماضي تظهر بالحجاب للمرة الأولى وتكشف السر وراء ارتدائها له

كتب امير فتحي في السبت 23 أبريل 2022 05:47 مساءً - أطلت المطربة المصرية ” حنان ماضي ” مرتدية الحجاب خلال استضافتها ببرنامج كلام الناس مع الإعلامية ” ياسمين عز ” وذلك في الظهور الأول لها بعد قرار الحجاب .

وأشارت حنان ماضي إلى أن قرار ارتدائها للحجاب قد اتخذته منذ فترة قريبة وجاء عقب إصابتها بفيروس أوميكرون المتحور من فيروس كورونا .

فقالت : ” جالي أوميكرون وبنتي وأختي الاتنين جالهم وهما قاموا منه بسرعة وأنا اللي قعدت شويتين، كنت بموت ” .

وتابعت : ” لقيت الشيخ أبو بكر بيقول حاجة عن الحجاب فحسيت إن ربنا باعتهالي وأنا كنت تعبانة جدا وتفكيري تفكير واحدة بتموت فقررت ساعتها لأ خلاص هو ده والحمد لله ” .

وعن شعورها بعد ارتداء الحجاب علقت حنان ماضي : ” أنا حاسة إن ده أحلى حاجة حصلتلي .. ومكلمتش حد ومحدش يقدر يرجعني في حاجة أنا عايزاها ده قراري .. أنا بعمل ده حاجة لربنا، حاجة عايزة ربنا فيها وربنا يرضي عني وعايزاه معايا ” .

وأكدت المطربة حنان ماضي على أنها ستستمر في الغناء ولن تتوقف عن عملها كمطربة مشيرة إلى أن بعد قرار ارتدائها للحجاب قامت بغناء أغنية في الحلقة الأخيرة من مسلسل أبو العروسة .