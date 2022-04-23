نجل محمود عبد العزيز يزور قبره ويوجه رسالة مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز، على زيارة قبر والده، في شهر رمضان الكريم، وشارك جمهوره بصورة من أمام القبر، مطالباً متابعيه بالدعاء.

وتضمنت رسالته: “وقت البوح بكل ما في صدري… أسألكم الفاتحة والدعاء لأبي ولكل من رحلوا عنا، وتفاعل معه متابعوه، داعين الله لوالده الفنان الراحل بالرحمة”.

ويشارك محمد محمود عبد العزيز، في الموسم الرمضاني الحالي 2022، بمسلسل “ملف سري”، الذي يلعب بطولته الفنان هاني سلامة، وحقق نجاحاً كبيراً.

ويشارك في المسلسل؛ عدد من الفنانين مع هاني سلامة ومحمد محمود عبد العزيز، منهم الفنان ماجد المصري، نضال الشافعي، مادلين طبر، عائشة بن أحمد، محسن محيي الدين، وغيرهم، من تأليف محمود حجاج، وتحت قيادة المخرج حسن البلاسي.