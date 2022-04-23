حمادة هلال يحذر من استخدام صورته في “المداح”.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان حمادة هلال، عن استيائه مما فعلته إحدى شركات الدعاية، بعدما وضعت صورة شخصيته في مسلسل المداح، الذي يعرض حالياً خلال الموسم الدرامي الرمضاني، من دون إذن منه، على هذا المنتج كدعاية لهم.

ونشر صور المنتج عبر فايسبوك، معلقاً: “سعيد جداً بردود الأفعال على المسلسل، ولا مشكله من عمل منتج زيت باسم مسلسل المداح”.

وأضاف: “لا يصح إضافة صورتي على المنتج وأرجو من أصحاب هذه الشركة، حذف صورتي من هذا المنتج لأنه سوف يؤثر فيكم قانونياً، أنتم لا تمتلكون أي حقوق بإضافة صورتي على المنتج”.

ويعيش هلال، حالة من النجاح الفني، خلال الفترة الراهنة، بعد إشادات الجمهور والنقاد، بدوره في الجزء الثاني من مسلسل “المداح”، والذي شهد تطورات كبيرة وتصاعداً في الأحداث.

ويشارك في البطولة هبة مجدي، سهر الصايغ، أحمد بدير، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، هادي خفاجة، حنان سليمان، تامر شلتوت، من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.