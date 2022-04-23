“اقتربت الحرب”.. علي ربيع ينشر بوستر “زومبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الفنان علي ربيع، حملته الدعائية لفيلمه الجديد “زومبي” المُنتظر عرضه في موسم عيد الفطر المُقبل، والذي ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية.

وشارك جمهوره خلال الساعات الماضية بالملصق الدعائي الرسمي له، والذي ظهر خلاله أبطال العمل كافة، وعلق قائلاً: “زومبي في العيد… الحرب اقتربت انتظرونا”.

ويجسد ربيع، خلال الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يُدعى حمادة بطة، يتعرض للعديد من المشكلات يتم تناولها في قالب كوميدي، كما يطرح خلال العمل عِدة مهرجانات شعبية بصوته.

ويُشاركه البطولة كل من حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، من تأليف هشام أبو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح.

وكان ربيع، قد أعلن عدم مشاركته في المارثون الدرامي الرمضاني الجاري، لانشغاله في تصوير الفيلم، وجاء ذلك بعد انتشار أنباء حول تجسيده بطولة مسلسل بعنوان “المسؤولية”، ونفى ذلك خلال تصريحات صحافيّة إذ أعلن رغبته في التركيز على الأعمال السينمائية خلال الفترة الحالية.