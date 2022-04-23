شكرا لقرائتكم خبر عن انحراف الحلقة 22.. روجينا تنقذ رانيا محمود ياسين من السجن وتكشف مأساة وفاة ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الـ22 من مسلسل "انحراف"، تصاعد جرعة الغموض ممزوجة بالتشويق والإثارة، حيث كانت بداية الحلقة مع القبض مع سناء "تقدمها الفنانة رانيا محمود ياسين"، وذلك بتهمة خطف طفل من منتزه للأطفال، وتقوم الشرطة بالاتصال بالدكتور حور "روجينا" والتي بدورها تنقذ سناء من السجن، نظرًا لما تقدمت به من أوراق تثبت أنها تعاني من أمراض نفسية بعد وفاة أبنها في حادث مأساوي.

ثم تنقل كاميرا المخرج رؤوف عبد العزيز إلى قسم الشرطة، وحديث بين الضابط شريف نوح "يقدمه أحمد صفوت"، ومدير أمن " يقدمه محمد غنيم" حول السلسلة التي تم العثور عليها في موقع جريمة قتل الدكتور أمير عادل "ميدو عادل"، وحول التفاف أصابع الاتهام حول زوجته حور "روجينا"، خاصة بعد وجود سلسلة تشبه إلى حد كبير سلسله كان قدم اشتراها هدية لحور، ولكن مدير أمن يؤكد له التحقق جيدا قبل الاتهام بشكل مباشر.





ثم تنتقل الأحداث بعدها إلى سناء "رانيا محمود ياسين"، والتي تكشف الحادث المأساوي الذي تعرض له ابنها بسبب المرتبة التي كانت تتواجد معه، والتي كانت السبب في وفاته بسبب الغاز التي تسبب في وفاته مختنقا.

وتنتهي الأحداث بشكل مثير للغاية، حول شكوك شريف نوح "أحمد صفوت" واتهامه بشكل شبه مباشر لحور" روجينا"، بعد سؤاله عن السلسلة التي كان قد اشتراها لها قبل ذلك، لتنتهي الحلقة حول فتح عبلة السلسلة، لفتح العديد من التساؤلات حول هل يبتعد الشك عن حور إذا وجود شريف السلسله، أم العكس؟

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.