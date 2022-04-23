شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 5 مسلسلات مشاهدة على watch it خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه عدد كبير من الجمهور إلى منصة Watch it الرقمية لمشاهدة مسلسلات رمضان بدون إعلانات وبجودة عالية، خاصة في ظل اتاحة الانترنت في كل مكان ومع أي شخص، وتعرض المنصة هذا العام 14 مسلسلات متنوعاً لكبار النجوم ما بين الكوميدى والوطنى والأكشن والشعبى والاحتماعى لإرضاء كل الأذواق.



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وبعد مرور 20 يوم من شهر رمضان وبدء عرض المسلسلات، نرصد أكثر 5 مسلسلات مشاهدة على المنصة، ويتصدرها "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد عز أحمد السقا وكريم عبد العزيز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، محمد رياض، ايمان العاصى، جمال سليمان، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، دنيا المصرى، أمير المصرى، محمد البزاوى هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى وعدد آخر من الفنانين.

في المركز الثانى، مسلسل "الكبير اوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.

أما ثالث أكثر المسلسلات مشاهدة على watch it، "مكتوب عليا"بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media للمنتج كريم أبو ذكري.

ويأتي في المركز الرابع مسلسل "suits بالعربى" بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوي، عمر زهران وآخرين وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

ويحل خامساً في قائمة الأكثر مشاهدة على watch it مسلسل "العائدون" بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم هانى رمزى، محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".