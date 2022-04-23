شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة محمد على تشدو بروائع الأغانى لوردة وأم كلثوم وقنديل وفوزى فى "هل هلالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة فاطمة محمد على فى البرنامج الفني لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال الذي اختار له عنوانًا "هل هلالك".

حفل الفنانة فاطمة محمد علي غدًا الأحد، وستشدو فيه بروائع الأغاني لكبار المطربين والمطربات فضمن برنامج الحفل ستغني لوردة أغنيتين هما: اشتروني، وقلبي سعيد، كما ستغني لمحمد فوزي "أيوله أيوله"، كما تغني لأم كلثوم أغنيتها الرائعة "القلب يعشق كل جميل"، وتغني أيضًا أغنية "لأجل النبي" لمحمد الكحلاوي، ولشادية سوف تغني "يا حبيبتي يا مصر" وأيضًا أغنية " تم البدر بدري" لشريفة فاضل، وغيرها من الأغاني التي تغني بها كبار المطربين.

الفنانة فاطمة محمد علي صوت مصري أصيل تشارك في الكثير من الحفلات الوطنية، كما أنها ممثلة موهوبة حصلت من قبل علي جوائز في التمثيل كأفضل ممثلة بالمهرجان القومي للمسرح المصري وشاركت في موسم رمضان الماضي في مسلسل "الاختيار"، كما قدمت دور صعيدية في مسلسل "بنت القبايل" أمام حنان مطاوع وإخراج حسني صالح .