شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 6.. هل يستطيع الكبير فى الحلقة 22 التغلب على السحر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوى 6، بلعب العترة نجل الكبير "أحمد مكى" بدمية إرسالها له حزلقوم في الحقائب من الخارج، ويطلب منه جوني أخوه أن يلعب بها لكنه يرفض ويترك العترة الدمية ويذهب لينام، ولكنه يتفاجأ أنها بجانبه، ثم يجد جميع الألعاب تتحرك هي الأخرى من تلقاء نفسها، ليهرب مسرعا إلى الكبير الذي يذهب معه إلى غرفته ليتأكد من كلامه ثم يعطي العترة الدمية للكبير ليأخذها معه.

ويرمى الكبير الدمية على الأرض لتصدم بمنضدة، ويتفاجأ الكبير أن المنضدة قد انكسرت، ويعود الكبير لمربوحة "رحمة أحمد" ويخبرها بما حدث، لتذهب معه للتأكد مما يقول لكنها تجد كل شيء سليم ثم يأخذ الكبير الدمية ويرميها في الترعة، فيما يجلس جوني مع مربوحة وأولاد الكبير ليعرف منهم قصة الدمية، ثم يتفاجأوا بأصوات غريبة، ويعود الكبير ليكتشف أن الدمية عادت للمنزل مرة أخرى ليفزع الجميع من السحر المتواجد في الدمية، لذلك في الحلقة 22 هل يستطيع الكبير التغلب على السحر؟

يعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالى، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية.

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.