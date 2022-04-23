شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون حلقة 21.. كيف نجح أمير كرارة فى القبض على القناص وإنقاذ سياسى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل العائدون الذى يذاع على شاشة قناة dmc، اثارة شديدة، وذلك بعدما تمكن "امير كرارة – عمر" من انقاذ زعيم المعارضة في احدي الدول الأوروبية من القتل، وذلك بعدما تمكن من القبض علي القناص في الوقت المناسب الذى كان يتحين فيه الفرصة لقتل الزعيم في مؤتمر شعبى له.

مسلسل العائدون حلقة 21

امير كرارة لم يقم بتسليمه إلى السلطات بنفسه، وذلك بعد المشادات التي حصلت بينه وبين الأجهزة الأمنية هناك في الحلقات السابقة، إذ طلبوا منه مغادرة البلاد وترك هذا الملف لهم، ولكنه أصر على إنجاح مهمته، وذلك عقب محاولات عديدة على مدار الحلقتين الماضيتين.

كيف قبض أمير كرارة على القناص في مسلسل العائدون حلقة 21

بداية محاولات كرارة – عمر جاءت من خلال معلومات عبر الضابط نبيل – محمود عبد المغني الذى اخبرهم ان هذا القناص مطلوب في بلدان عديدة، ولم ينجح احد في القبض عليه، وأنه يرغب في اثارة بلبلة في بلد أوروبية على اثرها يدخل دواعش لتلك البلد ومنها لبقية أوروبا، إلا أن كرارة وبواسطة "نادين – امينة خليل" نجحوا في تتبع منزل القناص من خلال إشارات شبكات الهواتف اللاسلكية، حيث ان منزل القناص كان الوحيد الذى لا يتصل بالشبكة، وبالتالي فان المنزل هو الوحيد في المنطقة الذى كان مقطوع عنه الاتصالات.

وهناك تمكن امير كرارة خلال مسلسل العائدون من الوصول للشقة، وتصويره حينما اشعل نيران اضطر على اثرها القناص من الخروج للشباك، فتأكد كرارة من وجوده، ثم توالت الاحداث حتي وصل لمكان وقوفه بهدف قتل زعيم المعارضة وافشل خططه.

مسلسل العائدون حلقة 21

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".