شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يتحدث في عيد القيامة عن أصعب مواقف حياته فى "كلم ربنا" على الراديو 9090 مع أحمد الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى السادسة مساء اليوم وغدا، حوارا إذاعيا مع الكاتب الصحفى أحمد الخطيب، فى برنامج "كلم ربنا" علي الراديو "9090"، ويتحدث على مدار حلقتين كاملتين بمناسبة عيد القيامة فى أول حوار إذاعى لقداسة البابا.

ويتطرق البابا خلال اللقاء الإنساني إلى مواقف شخصية صعبة يحكيها لأول مرة في بداية حياته ، وقت وفاة والده وفي مرحلة التعليم الجامعي، وموقف صعب آخر عندما أصبح أسقفا.

كما يروي البابا تواضروس أصعب موقف تعرض لها أثناء توليه كرسي البابوية قبل سنوات أثناء ثورة 30 يونيه ويسرد العديد من المواقف الهامة التي لا تنفصل عن ذاكرة الوطن.

برنامج "كلم ربنا" علي الراديو 9090 حقق نجاحا لافتا في الموسم الحالي ومن أشهر البرامج الإنسانية خلال شهر رمضان يذاع يوميًا الساعة 6 مساء قبل الإفطار ويعاد الساعة 8 في نفس اليوم .

البرنامج نجح في استضافة العديد من الشخصيات العامة المؤثرة يتحدث فيها كل ضيف عن لحظة صعبة تساقطت فيها دموعه وتحدث خلالها مع الله.