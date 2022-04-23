شكرا لقرائتكم خبر عن ما تشوفيش نفسك بعد ما تصورى.. نصيحة من عادل إمام ما زالت لبلبة حريصة عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال حوار للنجمة لبلبة في الخليج 365 كشفت عن نصيحة قدمها لها النجم عادل إمام ومازالت تأخذ بهذه النصيحة حتي يومنا هذا في كل عمل تقوم بتصويره فبماذا نصحها الزعيم أثناء تصويرهما مسلسل من مسلسلات رمضان ؟

قالت النجمة لبلبة :لا أشاهد نفسي بعد تصوير أي مشهد ولكني أشاهد العمل مع الجمهور، وتعلمت ذلك من النجم الكبير عادل إمام الذي نصحني بألا أشوف نفسي اثناء التصوير نهائيا قائلا لي: متشوفيش نفسك بعد ما تصوري لأنك عمرك ما هيعجبك اللي مثلتيه ، ومنذ ذلك الحين لم اشاهد نفسي إلا مع الجمهور.

النجمة لبلبة تشارك في الموسم الرمضاني 2022 بمسلسل " دايما عامر " وتقدم شخصية " مس زهرة " مديرة مدرسة رؤية التي تحاول النهوض بالمدرسة وحل مشاكلها ، ولديها خطة ودراسة تحول تنفيذها .