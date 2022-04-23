شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: أفتقد سهير البابلي الكوميديانة ويا ريت أوفيها حقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربط البعض بين أداء النجمة يسرا، في مسلسل أحلام سعيدة وأداء سهير البابلي في مسلسل بكيزة وزغلول في المشاهد الأولى، ومن جانبها قالت يسرا، "أنا من قولت أن شخصية ديدي هانم تذكرني بشخصية سهير البابلي الحقيقية وليست شخصية بكيزة الدراملي، وهو " انا أطول اتقارن بسهير البابلي، كمان بكيزة وزغلول من الكلاسيكيات" ونحن نفتقد سهير الكوميديانة وياريت اوفيها حقها".

وفي سياق متصل احتفل أبطال مسلسل "أحلام سعيدة" بانتهاء تصوير آخر مشاهد العمل بالتزامن مع عرضه على قناة On، وذلك بعد فترة تصوير استغرقت ما يقرب من 4 أشهر، وألتقط فريق العمل عدة صور احتفالا بهذه المناسبة.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب)، وهن ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن، فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.

مسلسل أحلام سعيدة يعرض على قناة on، وهو من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.