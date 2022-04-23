ماذا قال الحلفاوي بعد فوز الأهلي على الرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على فوز النادي الأهلي على فريق الرجاء المغربي، ضمن منافسات دور الإياب للدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "مبروك تأهل الأهلي لنصف النهائي.. إدارة سيئة للشوط الثاني.. لكن ربنا ستر.. أضعنا كل فرصة سنحت لنا.. شكرا للشناوي".

وفاز الأهلي بنتيجة 3/ 2 على الرجاء المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تغلب الأخير على الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.