صورة| أحمد الفيشاوي وعباس أبو الحسن في كواليس تصوير "أشباح أوروبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان أحمد الفيشاوي بصحبة الفنان عباس أبو الحسن في كواليس تصوير فيلم "أشباح أوروبا" المقرر طرحه في عيد الفطر المبارك.

ونشر الفيشاوي، صورة من كواليس التصوير، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عباس أبو الحسن ده أقوى واحد فينا.. يحيى المصري من كواليس تصوير فيلم (أشباح أوروبا).. فيلم العيد بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي".

فيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري.

ويشارك فى بطولة فيلم "أشباح أوروبا" النجوم: هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم باسم سمرة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، ومن إخراج محمد حماقي.