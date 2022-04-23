هكذا احتفلت ميرنا نور الدين بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد ميلادها.

ونشرت ميرنا، صورا لها من الاحتفالية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لي.. شكرًا لعيلتي وصحابي والمعجبين على مشاركة أجمل اللحظات والدعم لي.. أنا محظوظة جدًا ودايماً مشاركني في نجاحي".

وتشارك ميرنا نور الدين في دراما رمضان 2022 بمسلسل "دايما عامر".

"دايما عامر" بطولة، مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، لبلبة، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد شامي، صلاح عبدالله، ومحمد محمود، قصة وإخراج مجدي الهواري.

مسلسل "دايما عامر" يُعرض في شهر رمضان 2022، على قناتي "الحياة" و"ON"، بالإضافة لمنصة "WATCH IT واتش ات".